В четверг, 27 февраля, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, произошла крупная потасовка между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.

Видео с соответствующими кадрами публикуют в различных городских пабликах, пишет УНИАН.

На одном видеоролике видно, как люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям, мужчина с пистолетом в руках кричит женщине «не провоцировать», на фоне слышны звуки выстрелов и взрывов.

Напомним, что в Харькове на улице Клочковской неподалеку от супермаркета произошла стрельба.