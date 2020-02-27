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В Жмеринке полиция задержала 11 человек, которые устроили беспорядки в городском совете, в результате которых пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Как сообщалось ранее 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.
- Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события. На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции, - сказано в сообщении.
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В Жмеринке полиция задержала 11 человек, которые устроили беспорядки в городском совете, в результате которых пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Как сообщалось ранее 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.
- Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события. На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции, - сказано в сообщении.