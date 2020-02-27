В Жмеринке полиция задержала 11 человек, которые устроили беспорядки в городском совете, в результате которых пострадали восемь полицейских и четверо нападавших.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.