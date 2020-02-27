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В Харькове полиция задержала 53 человека из-за столкновений на рынке Барабашово.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
По данному факту правоохранители открыли дело по части 1 статьи 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
- Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, - сообщили в полиции.
В ходе столкновений пострадали пять человек. По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Двое с ожогами были госпитализированы.
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейские изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики.
- Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. Кроме того, в отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 27 февраля, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, произошла крупная потасовка между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.
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В Харькове полиция задержала 53 человека из-за столкновений на рынке Барабашово.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
По данному факту правоохранители открыли дело по части 1 статьи 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
- Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, - сообщили в полиции.
В ходе столкновений пострадали пять человек. По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта, три человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Двое с ожогами были госпитализированы.
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейские изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики.
- Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта. Кроме того, в отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 27 февраля, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, произошла крупная потасовка между предпринимателями рынка и группой людей в форме муниципальной охраны Харькова.