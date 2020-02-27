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27 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, один военный погиб, один получил ранение.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Новомихайловка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровка — со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: дважды неподалеку Новотошковское — с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово — миномета калибра 120 мм — 3 мины.
Напомним, 26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение.
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27 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, один военный погиб, один получил ранение.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Новомихайловка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровка — со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: дважды неподалеку Новотошковское — с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово — миномета калибра 120 мм — 3 мины.
Напомним, 26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение.