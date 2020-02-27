В Снигиреском районе Николаевской области задержали двоих ранее судимых мужчин, которые вечером 26 февраля ограбили 76-летнюю односельчанку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

«В Снигиревский отдел полиции обратился 52-летний мужчина и сообщил, что около 22:00 26 февраля в дом 76-летней жительницы одного из сел Снигиревского района проникли двое неизвестных, лица которых были скрыты масками. Угрожая пенсионерке ножом, завладели более чем тысячей гривен, золотым кольцом, продуктами питания и скрылись», — говорится в сообщении.

Нападавшие оказались ранее судимыми за имущественные и тяжкие преступления односельчане потерпевшей. Злоумышленники были доставлены в отделение полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина, осужденный за кражу, который был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, совершил грабеж.