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Утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.
Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, вооруженного преступника обезвредили и задержали оперативники Заводского отдела полиции.
«На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и участников происшествия и изъяли орудие преступления — складной нож», — говорится в сообщении.
Действия мужчины квалифицируются по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или с угрозой применения такого насилия», что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с Заводским отделом Николаевской местной прокуратуры №1 сообщили о подозрении в совершении преступления.
Следственные действия продолжаются. В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.
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Утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.
Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, вооруженного преступника обезвредили и задержали оперативники Заводского отдела полиции.
«На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и участников происшествия и изъяли орудие преступления — складной нож», — говорится в сообщении.
Действия мужчины квалифицируются по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или с угрозой применения такого насилия», что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с Заводским отделом Николаевской местной прокуратуры №1 сообщили о подозрении в совершении преступления.
Следственные действия продолжаются. В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в Снигиревском районе грабители с ножом ворвались в дом к пожилой женщине.