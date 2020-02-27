Утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, вооруженного преступника обезвредили и задержали оперативники Заводского отдела полиции.

«На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и участников происшествия и изъяли орудие преступления — складной нож», — говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицируются по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или с угрозой применения такого насилия», что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с Заводским отделом Николаевской местной прокуратуры №1 сообщили о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются. В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Снигиревском районе грабители с ножом ворвались в дом к пожилой женщине.