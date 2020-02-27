|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.35 грн
|26.89 грн
После драки в Жмеринском горсовете полиция задержала 19 человек. Медицинская помощь понадобилась 8 полицейским, троих из них госпитализировали.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает управление коммуникации Нацполиции.
Среди задержанных — лидеры общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».
«В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них — госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность», — заявил глава Нацполиции Украины.
Игорь Клименко отметил, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые «таким образом пытаются достичь поставленных целей».
«Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины «О Национальной полиции», — заявил он.
Уголовные производства начаты по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
После драки в Жмеринском горсовете полиция задержала 19 человек. Медицинская помощь понадобилась 8 полицейским, троих из них госпитализировали.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает управление коммуникации Нацполиции.
Среди задержанных — лидеры общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».
«В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них — госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность», — заявил глава Нацполиции Украины.
Игорь Клименко отметил, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые «таким образом пытаются достичь поставленных целей».
«Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины «О Национальной полиции», — заявил он.
Уголовные производства начаты по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.