После драки в Жмеринском горсовете полиция задержала 19 человек. Медицинская помощь понадобилась 8 полицейским, троих из них госпитализировали.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает управление коммуникации Нацполиции.

Среди задержанных — лидеры общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».

«В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них — госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность», — заявил глава Нацполиции Украины.

Игорь Клименко отметил, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые «таким образом пытаются достичь поставленных целей».

«Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины «О Национальной полиции», — заявил он.

Уголовные производства начаты по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.