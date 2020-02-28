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Самолет военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.
Об этом пишет LB.ua.
— Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор днем 27 февраля, - говорится в сообщении ВВС Испании в Twitter.
Испанские военные считают, что пилот, скорее всего, не успел катапультироваться.Поисковые группы обнаружили обломки разбившегося самолета.
Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.
26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.
Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.
Напомним, что небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Северная Каролина.
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Самолет военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.
Об этом пишет LB.ua.
— Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор днем 27 февраля, - говорится в сообщении ВВС Испании в Twitter.
Испанские военные считают, что пилот, скорее всего, не успел катапультироваться.Поисковые группы обнаружили обломки разбившегося самолета.
Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.
26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.
Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.
Напомним, что небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Северная Каролина.