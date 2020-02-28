За прошедшие сутки 27-28 февраля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза выезжали тушить пожары в частном секторе, два раза в Николаеве и два раза в области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Так, в селе Гуляйгородок в Снигиревском районе спасатели тушили пожар жилого дома. Предполагаемая причина его возникновения устанавливается.

О пожаре хозяйственной постройки по улице 9-я Военная, в Николаеве сообщили в 14:04. Пожарные аварийно-спасательной части аварийно спасательного отряда специального назначения в 14:30 ликвидировали пожар на площади 15 м кв. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Также, в Николаеве на улице Литовченко загорелся жилой дом, причину возникновения пожара еще устанавливают. В Веселиново на Николаевщине спасатели 11 ГПСЧ тушили пожар хозяйственной постройки на улице Заречной.

Всего от ГСЧС к работе привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, в Николаеве, 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском загорелась квартира.