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За прошедшие сутки 27-28 февраля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза выезжали тушить пожары в частном секторе, два раза в Николаеве и два раза в области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Так, в селе Гуляйгородок в Снигиревском районе спасатели тушили пожар жилого дома. Предполагаемая причина его возникновения устанавливается.
О пожаре хозяйственной постройки по улице 9-я Военная, в Николаеве сообщили в 14:04. Пожарные аварийно-спасательной части аварийно спасательного отряда специального назначения в 14:30 ликвидировали пожар на площади 15 м кв. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Также, в Николаеве на улице Литовченко загорелся жилой дом, причину возникновения пожара еще устанавливают. В Веселиново на Николаевщине спасатели 11 ГПСЧ тушили пожар хозяйственной постройки на улице Заречной.
Всего от ГСЧС к работе привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в Николаеве, 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском загорелась квартира.
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За прошедшие сутки 27-28 февраля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза выезжали тушить пожары в частном секторе, два раза в Николаеве и два раза в области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Так, в селе Гуляйгородок в Снигиревском районе спасатели тушили пожар жилого дома. Предполагаемая причина его возникновения устанавливается.
О пожаре хозяйственной постройки по улице 9-я Военная, в Николаеве сообщили в 14:04. Пожарные аварийно-спасательной части аварийно спасательного отряда специального назначения в 14:30 ликвидировали пожар на площади 15 м кв. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Также, в Николаеве на улице Литовченко загорелся жилой дом, причину возникновения пожара еще устанавливают. В Веселиново на Николаевщине спасатели 11 ГПСЧ тушили пожар хозяйственной постройки на улице Заречной.
Всего от ГСЧС к работе привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в Николаеве, 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском загорелась квартира.