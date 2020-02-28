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На Кировоградщине задержали группу воров, которые занимались кражами, на территории пяти областей Украины в том числе и Николаевской.
Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Двое участников группы находились в розыске за совершение тяжких преступлений, однако сотрудники местной полиции не употребляли надлежащие меры по их задержанию. В ситуацию пришлось вмешаться работникам внутренней безопасности НПУ.
— Группа воров которая в течение прошлого и этого года совершила ряд краж из частных домов, магазинов и складских помещений. Орудовали воры на территории Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской и Черкасской областей. Участники группы - жители разных населенных пунктов Кировоградщины, двое из которых находились в розыске за совершение тяжких преступлений. При этом разыскиваемые свободно проживали по месту регистрации, а сотрудники местных подразделений полиции не употребляли соответствующие меры. По материалам внутренней безопасности НПУ следователями ГУНП в Кировоградской области, по процессуального руководства прокуратуры были внесены сведения в ЕРДР по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, - сообщили в полции.
Во время санкционированных обысков полиция изъяла по орудия преступления, боеприпасы, украденные злоумышленниками вещи и деньги.
— В настоящее время готовится объявления о подозрении пяти мужчинам, подозрения двум уже вручены. В порядке статьи 190 УПК Украины задержан 26-летний житель Голованевского района Кировоградской области. Продолжаются следственные действия, - сказано в сообщении.
Кроме этого, инициировано служебное расследование по факту возможной причастности полиции к преступным действиям группы.
Напомним, в мае 2019 года полицейские задержали ОПГ, которая занималась квартирными кражами.
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На Кировоградщине задержали группу воров, которые занимались кражами, на территории пяти областей Украины в том числе и Николаевской.
Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Двое участников группы находились в розыске за совершение тяжких преступлений, однако сотрудники местной полиции не употребляли надлежащие меры по их задержанию. В ситуацию пришлось вмешаться работникам внутренней безопасности НПУ.
— Группа воров которая в течение прошлого и этого года совершила ряд краж из частных домов, магазинов и складских помещений. Орудовали воры на территории Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской и Черкасской областей. Участники группы - жители разных населенных пунктов Кировоградщины, двое из которых находились в розыске за совершение тяжких преступлений. При этом разыскиваемые свободно проживали по месту регистрации, а сотрудники местных подразделений полиции не употребляли соответствующие меры. По материалам внутренней безопасности НПУ следователями ГУНП в Кировоградской области, по процессуального руководства прокуратуры были внесены сведения в ЕРДР по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, - сообщили в полции.
Во время санкционированных обысков полиция изъяла по орудия преступления, боеприпасы, украденные злоумышленниками вещи и деньги.
— В настоящее время готовится объявления о подозрении пяти мужчинам, подозрения двум уже вручены. В порядке статьи 190 УПК Украины задержан 26-летний житель Голованевского района Кировоградской области. Продолжаются следственные действия, - сказано в сообщении.
Кроме этого, инициировано служебное расследование по факту возможной причастности полиции к преступным действиям группы.
Напомним, в мае 2019 года полицейские задержали ОПГ, которая занималась квартирными кражами.