В Одессе разоблачили организованную преступную группу, члены которой при содействии с консульским учреждением наладили канал нелегальной миграции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении, затем передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого

миграционного риска.

— По результатам проведения следственных действий совместно с сотрудниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по статье 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений в совершении уголовного преступления, - сказано в сообщении.

Напоним, власти Польши фиксируют рост количества легальных работников в стране. Больше всего таких работников — из Украины.