В Николаеве в микрорайоне Намыв на пляже у реки, где недавно установили детскую площадку в рамках «Общественного бюджета», вместо «наливайки» начали строить МАФ.

Об этом в группе Contact Center при Миколаївській міській раді в Facebook сообщила Татьяна Вакуленко.

— Расскажите, пожалуйста, что это за прекраснейшее архитектурное сооружение, появившееся на пляже Намыва, прям в 30 шагах от водички? И даже с пандусом (большего цинизма трудно и представить). Это, по-моему, сверх плевок жителям! Так красивенько невзрачная палатка, поставленная для непонятных подрядчиков (или какую там чушь вы ранее писали) превратилась вот в это. А две детские горочки и качели, я так понимаю, являются платой общественности за сворованный кусок пляжа? – написала Татьяна Вакуленко.

В комментарии изданию Шиповник, представитель подрядчика, который выполняет строительные работы заявил, что на месте «пивной палатки» идет строительство кафе-мороженого, которое согласовали в управлении архитектуры Николаевского городского совета:

— Полиция приезжала трижды, приостанавливала работы, но у нас есть полный пакет документов на сервитуты и на застройку. Пакет документов выдавало управление архитектуры Николаевского городского совета. Сервитуты выдались в прошлом году. В управлении архитектуры было утверждено то, что это основательное помещение с бетонной кладкой, и т,о мы сделали более легкую конструкцию, чем было запланировано в проекте. Здесь будет детское кафе, а не МАФ, как говорят местные. Под него специально и соответственно из городского бюджета завезли и сделали площадку, – рассказали строители.

Главный архитектор города Николаева Андрей Цымбал рассказал, что изначально документы выдавали для размещения на берегу летней площадки:

— Там в решении по земле указано, что это должна быть летняя площадка. По городу это в принципе единственный тип МАФов, которые мы даем, и они привязываются к предприятию общественного питания, которое находится рядом. Вопрос, я думаю, перейдет в юридическую плоскость, потому что действительно часть процедуры была соблюдена, оформлен сервитут на земельный участок и какое будет по итогу решение – сказать тяжело, – заявил Андрей Цымбал.

При этом Андрей Цымбал считает правильным размещение МАФов в пляжной зоне для проведения торговли.

— Ну мое мнение как архитектора, что все-таки в зонах отдыха должна быть какая-то торговля. Допустим, если нельзя строить капитальные сооружения, то должны быть временные сооружения, но для этого должен был выполнен проект на всю зону отдыха. Там должны быть, допустим, не только те же МАФы, но и летние, спортивные, детские площадки, раздевалки, душевые. Зона должна быть комплексно обустроена, – резюмировал Андрей Цымбал.

Напомним, 27 февраля, в Николаеве специалисты департамента финансового контроля оперативно снесли киоск на Соборной, который незаконно установили ночью.