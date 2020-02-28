Под Николаевом, на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», во время движения загорелся моторный отсек в грузовом автоомбиле Renault Magnum.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Водитель фуры рассказал, что во время движения автоомбиля услышал едкий запах и увидел дым, который появлялся со стороны моторного отсека. Он остановился и самостоятельно при помощи огнетушителя пытлася погасить огонь но у него не получалось.

— Отсоединив клеммы аккумуляторной батареи грузовика, спасатели потушили пожар. От ГСЧС привлекали 1 единицу техники, 4 человека личного состава, дополнительно на месте работали сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, в Новой Одессе, вчера вечером 26 февраля, на ходу загорелся ВАЗ 2106.