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В Гонконге (Китай) собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом.
Об этом сообщают Буквы.
В пятницу власти Гонконга заявили, что помещают на карантин домашнюю собаку пациента, у которого обнаружили коронавирус, после того, как ее носовые и оральные образцы показали «слабый положительный результат» на вирус.
Отмечается, что у собаки не было никаких симптомов.
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации страны заявил, что проведет дополнительные тесты, чтобы подтвердить, заражена ли собака вирусом или образцы были только результатом загрязнения окружающей среды.
— В настоящее время у департамента нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или могут быть источником инфекции для людей, – говорится в заявлении.
Собака будет помещена в карантин на две недели.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
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В Гонконге (Китай) собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом.
Об этом сообщают Буквы.
В пятницу власти Гонконга заявили, что помещают на карантин домашнюю собаку пациента, у которого обнаружили коронавирус, после того, как ее носовые и оральные образцы показали «слабый положительный результат» на вирус.
Отмечается, что у собаки не было никаких симптомов.
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации страны заявил, что проведет дополнительные тесты, чтобы подтвердить, заражена ли собака вирусом или образцы были только результатом загрязнения окружающей среды.
— В настоящее время у департамента нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или могут быть источником инфекции для людей, – говорится в заявлении.
Собака будет помещена в карантин на две недели.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.