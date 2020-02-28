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На оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что взрыв произошел на частной шахте в районе оккупированного Шахтерска. На данный момент достали тело одного из двух погибших горняков, продолжаются поиски второго. Авария произошла около 11:00 по Киеву. По предварительной версии, произошел взрыв метана.
Уточняется, что инцидент случился на шахте бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда к северо-западу от Шахтерска.
Напомним, что 56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.
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На оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что взрыв произошел на частной шахте в районе оккупированного Шахтерска. На данный момент достали тело одного из двух погибших горняков, продолжаются поиски второго. Авария произошла около 11:00 по Киеву. По предварительной версии, произошел взрыв метана.
Уточняется, что инцидент случился на шахте бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда к северо-западу от Шахтерска.
Напомним, что 56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.