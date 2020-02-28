На оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел на частной шахте в районе оккупированного Шахтерска. На данный момент достали тело одного из двух погибших горняков, продолжаются поиски второго. Авария произошла около 11:00 по Киеву. По предварительной версии, произошел взрыв метана.

Уточняется, что инцидент случился на шахте бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда к северо-западу от Шахтерска.

Напомним, что 56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.