28 февраля следственный судья Центрального райсуда Николаева Светлана Гречаная рассмотрела ходатайство о продлении сроков ранее избранных мер участникам так называемой ОПГ «Осетра».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, они подозреваются в вымогательстве у предпринимателя несуществующего долга в размере 600 тысяч гривен.

Прокурор ходатайствовал о продлении сроков ранее избранных мер, сторона защиты возражала против этого.

Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнения сторон, судья Светлана Гречаная постановила продлить срок содержания под стражей Михаилу Хрипко, а в отношении Антона Василюка изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронное средство контроля. Отмечается, что объем сообщенного ему подозрения значительно уменьшился из-за неверно установленных обстоятельств.

Также суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному фигуранту данного производства, 42-летнему Вячеславу Осетрову.

Напомним, Вячеслав Осетров, которого подозревают в создании преступной группировки и вымогательстве денег, заявил, что в городе ряд фирм получают подряды на ремонты дорог, не имея денег на их выполнение.

Как известно, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.

Пятерым задержанным в возрасте от 25 до 42 лет при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Всем членам преступной группировки сообщили о подозрении. В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя. Во вторник, 14 января, суд арестовал еще двух членов группировки.