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Николаевские полицейские совместно с коллегами из Киева разыскали и вернули домой 17-летнюю Ольгу Марченко.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Напомним, что в полицию Новоодесского района обратилась местная жительница с сообщением о том, что еще 20 февраля ушла из дома и не вернулась ее 17-летняя дочь.
Правоохранители начали проверять возможные места пребывания несовершеннолетней и круг лиц, с которыми она контактировала. В течение нескольких часов полицейские Новодесского отдела полиции и оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили, что девушка может находиться в Киеве.
Полицейские Николаевщины связались с коллегами из столицы и сообщили, что, возможно, девушка находится в Киеве. Проверив информацию, местонахождение девушки было установлено.
Николаевские правоохранители отправились в столицу и вернули беглянку домой.
Девочка рассказала правоохранителям, что в очередной раз поссорилась с матерью и решила уйти из дома. Она пошла к своему парню, который предложил поехать с ним в Киев.
Правоохранители привезли беглянку домой и провели с ней профилактическую беседу. А с согласия матери было принято решение о помещении девушки в центр социально-психологической реабилитации детей.
Сейчас решается вопрос о привлечении матери несовершеннолетней к административной ответственности за (ст. 184 КУоАП) за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.
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Николаевские полицейские совместно с коллегами из Киева разыскали и вернули домой 17-летнюю Ольгу Марченко.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Напомним, что в полицию Новоодесского района обратилась местная жительница с сообщением о том, что еще 20 февраля ушла из дома и не вернулась ее 17-летняя дочь.
Правоохранители начали проверять возможные места пребывания несовершеннолетней и круг лиц, с которыми она контактировала. В течение нескольких часов полицейские Новодесского отдела полиции и оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили, что девушка может находиться в Киеве.
Полицейские Николаевщины связались с коллегами из столицы и сообщили, что, возможно, девушка находится в Киеве. Проверив информацию, местонахождение девушки было установлено.
Николаевские правоохранители отправились в столицу и вернули беглянку домой.
Девочка рассказала правоохранителям, что в очередной раз поссорилась с матерью и решила уйти из дома. Она пошла к своему парню, который предложил поехать с ним в Киев.
Правоохранители привезли беглянку домой и провели с ней профилактическую беседу. А с согласия матери было принято решение о помещении девушки в центр социально-психологической реабилитации детей.
Сейчас решается вопрос о привлечении матери несовершеннолетней к административной ответственности за (ст. 184 КУоАП) за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.