28 февраля в Париже возле Лионского вокзала случился пожар. Спасатели сообщили, что взяли возгорание под контроль.

Об этом сообщает ВВС.

Полиция провела эвакуацию пассажиров и работников из подземной части вокзала и попросила граждан избегать места пожара.

Представитель железнодорожного профсоюза сообщил корреспонденту ВВС, что причиной пожара мог быть поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, который должен был начаться в 19:00 в концертном зале AccorHotels Arena неподалеку от вокзала.

Отмечается, что неизвестные подожгли мусорные баки и мотороллеры, припаркованные у вокзала. Полиция, тем временем, не называет причину возгорания и пока официально не подтверждает версию поджога.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в результате пожара в люке теплотрассы погибли три человека.