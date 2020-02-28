В Греции полиция применила специальные средства, чтобы сдержать мигрантов, которые пытались прорваться на территорию государства со стороны Турции.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что поток переселенцев резко вырос после того, как Анкара заявила что не будет больше препятствовать попаданию сирийских беженцев на территорию ЕС.

— Это заявление Турции прозвучало после воздушной атаки поддерживаемых Россией правительственных сил президента Сирии Асада в провинции Идлиб, в результате которой погибли 33-и турецких солдат, - говорится в сообщении.

Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана. Анкара неоднократно заявляла, что не справится с новой волной мигрантов, поскольку на данный момент в Турции уже проживает более 3,7 миллиона беженцев.

После чего около 300 мигрантов направились с северо-запада Турции к границе с Грецией.