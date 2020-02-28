По состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.

Об этом сообщил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, передает ANSA.

У 821 итальянцев подтверждено наличие коронавируса SARS-CoV-2.

По его словам, троим скончавшимся от коронавирусной инфекции было более 80 лет, возраст одного умершего - за 70 лет.

— Важным фактом является то, что половина зараженных (412) - это люди с бессимптомным течением или с очень слабыми симптомами болезни, которые не нуждаются в госпитализации. Они находятся в изоляции дома. Еще 345 человек госпитализированы, 64 из них находятся в реанимации, - отметил Анджело Боррелли.

По состоянию на вечер 28 февраля, 46 итальянцев излечились от коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что в Украине людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения инфицирования будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.