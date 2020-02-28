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В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.
— Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости, - говорится в сообщении.
Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.
Učinilo mi se da sam nešto vidio....Опубликовано Tomislav Čar Пятница, 28 февраля 2020 г.
После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла.
Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания.
Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.
Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.
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В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.
— Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости, - говорится в сообщении.
Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.
Učinilo mi se da sam nešto vidio....Опубликовано Tomislav Čar Пятница, 28 февраля 2020 г.
После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла.
Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания.
Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.
Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.