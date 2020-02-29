Во Франции зарегистрировали еще 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 — общее число инфицированных возросло до 57.

Об этом заявил министра здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Reuters.

По его словам, власти решили временно закрыть несколько школ в департаменте Уаза, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Глава Минздрава Франции также советует отказаться от рукопожатий.

— Вирус циркулирует на нашей территории… Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки, — сказал Оливье Веран.

Министр обороны Флоренс Парли в своем Twitter заявила, что несколько случаев заражения COVID-19 были выявлены на военной базе Creil, к северу от Парижа.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в понедельник, 24 февраля, заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.