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В ходе ударов турецких военных по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих армии Асада.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает агентство Anadolu.
Удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.
Турецкие военные утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.
Также в Минобороны признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.
Напомним, в ночь на пятницу, 27 февраля, по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.
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В ходе ударов турецких военных по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих армии Асада.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает агентство Anadolu.
Удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.
Турецкие военные утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.
Также в Минобороны признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.
Напомним, в ночь на пятницу, 27 февраля, по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.