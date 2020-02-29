В ходе ударов турецких военных по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих армии Асада.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает агентство Anadolu.

Удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.

Турецкие военные утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.

Также в Минобороны признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.

Напомним, в ночь на пятницу, 27 февраля, по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.