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28 февраля в 16:05 в Николаеве на нерегулируемом перекрестке улиц Мастерской и 5-й Военной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo, за рулем которого находился 36-летний местный житель, и мопеда Suzuki.
В результате столкновения телесные повреждения получили водитель мопеда и его пассажир, которых «скорая» доставила в больницу. 25-летний водитель мопеда от полученных травм скончался.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, сообщить по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 102.
Напомним, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.
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28 февраля в 16:05 в Николаеве на нерегулируемом перекрестке улиц Мастерской и 5-й Военной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo, за рулем которого находился 36-летний местный житель, и мопеда Suzuki.
В результате столкновения телесные повреждения получили водитель мопеда и его пассажир, которых «скорая» доставила в больницу. 25-летний водитель мопеда от полученных травм скончался.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествие, сообщить по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 102.
Напомним, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.