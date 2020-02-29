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Бывшему прокурору одной из прокуратур Житомирской области следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в похищении человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении бывшему прокурору Житомирской местной прокуратуры в похищении человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни или здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением ему физических страданий с применением оружия (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 августа 2019 года прокурор по предварительному сговору с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении их вещей с кладбища. После избиения подозреваемый, вероятно угрожая потерпевшему предметом, извне похожим на пистолет, поместил гражданина в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции. Пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения.
В случае доказательства вины, бывшему прокурору грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что граната, которую подозреваемый угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, оказалась муляжом. По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начали расследование.
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Бывшему прокурору одной из прокуратур Житомирской области следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в похищении человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении бывшему прокурору Житомирской местной прокуратуры в похищении человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни или здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением ему физических страданий с применением оружия (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 августа 2019 года прокурор по предварительному сговору с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении их вещей с кладбища. После избиения подозреваемый, вероятно угрожая потерпевшему предметом, извне похожим на пистолет, поместил гражданина в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции. Пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения.
В случае доказательства вины, бывшему прокурору грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что граната, которую подозреваемый угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, оказалась муляжом. По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начали расследование.