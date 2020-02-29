Вчера, 28 февраля, произошел пожар по улице Мира села Кривая Балка в Николаевском районе в котором погиб мужчина. Возгорание было вызвано неосторожностью при курении.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место вызова был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Прибыв пожарные провели оперативную разведку и обнаружили в здании тело погибшего мужчины 1936 года рождения. В 10:10 пожар локализовали, а в 10:15 ликвидировали на площади 1 м2. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожности при курении в постели.

К тушению привлекалось 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в 16:05 в Николаеве на нерегулируемом перекрестке улиц Мастерской и 5-й Военной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo, за рулем которого находился 36-летний местный житель, и мопеда Suzuki.