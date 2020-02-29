|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+10 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:43
|Заход солнца:
|17:38
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и терминалы «ПриватБанка», а также онлайн-сервис «Приват24».
Об этом сообщила пресс-служба банка.
— В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут, – говорится в сообщении.
В связи с этим, в пресс-службе посоветовали снять наличные заранее.
Отмечается, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.
Напомним, в сентябре прошлого года в работе «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и терминалы «ПриватБанка», а также онлайн-сервис «Приват24».
Об этом сообщила пресс-служба банка.
— В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут, – говорится в сообщении.
В связи с этим, в пресс-службе посоветовали снять наличные заранее.
Отмечается, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.
Напомним, в сентябре прошлого года в работе «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.