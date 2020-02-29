США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На церемонии подписания договора присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидер талибов пообещал, что движение будет придерживаться договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с «Талибаном», Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Напомним, 27 января самолет военно-воздушных сил США разбился в Афганистане. Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее крушение самолета.