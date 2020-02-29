В Москве и ряде других российских городов продолжаются акции к годовщине смерти оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили пять лет назад на мосту близ Кремля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В российской столице продолжается масштабная хода: полиция насчитала 8000 участников, тогда как активисты инициативы «Белый счетчик» насчитали 22,3 тысячи человек на марше.

При этом, по данным инициативы, значительное количество людей, которые опоздали к началу акции, полиция оттеснила.

Напомним, что украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам.