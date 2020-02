В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда должны были доставить больных коронавирусом.

Об этом сообщает Новое время.

Как пишет издание со ссылкой на иранские СМИ, жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.

A clinic in the city of Bandar Abbas, #Iran was set on fire because people believed 10 #coronavirus patients transferred from #Qom were quarantined in it, according to Iranian media reports. #COVID19 #Pandemic https://t.co/KmbkAeu3zi