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В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда должны были доставить больных коронавирусом.
Об этом сообщает Новое время.
Как пишет издание со ссылкой на иранские СМИ, жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.
Well that escalated quickly..— Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 29, 2020
A clinic in the city of Bandar Abbas, #Iran was set on fire because people believed 10 #coronavirus patients transferred from #Qom were quarantined in it, according to Iranian media reports. #COVID19 #Pandemic https://t.co/KmbkAeu3zi
Однако подтверждение того, что в эту больницу действительно привезли больных коронавирусом, нет.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 85 187, то есть за последние сутки в мире заразились 1798 человек. Большинство случаев инфицирования, 79251, зафиксировали на материковом Китае. В то же время существенно возросло количество инфицированных в Южной Корее (2931) и Италии (889).
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В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда должны были доставить больных коронавирусом.
Об этом сообщает Новое время.
Как пишет издание со ссылкой на иранские СМИ, жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.
Well that escalated quickly..— Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 29, 2020
A clinic in the city of Bandar Abbas, #Iran was set on fire because people believed 10 #coronavirus patients transferred from #Qom were quarantined in it, according to Iranian media reports. #COVID19 #Pandemic https://t.co/KmbkAeu3zi
Однако подтверждение того, что в эту больницу действительно привезли больных коронавирусом, нет.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 85 187, то есть за последние сутки в мире заразились 1798 человек. Большинство случаев инфицирования, 79251, зафиксировали на материковом Китае. В то же время существенно возросло количество инфицированных в Южной Корее (2931) и Италии (889).