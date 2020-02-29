Двое украинских военных в субботу получили ранения из-за обстрела возле контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Обстрел из противотанкового ракетного комплекса произошел в то время, когда на пункте пропуска было много гражданских. По приказу командующего объединенных сил КПВВ временно закрыли. Режим «Красный» будет действовать до отдельного распоряжения.

В целом с начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов.

Стреляли возле Невельского (шесть мин калибра 120 мм), Лебединского (10 мин калибра 82 мм, 16 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов), Красногоровки (12 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов), Орехово (три мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм), Травневого (три мины калибра 82 мм), Павлополя, Марьинки.

Напомним, что в зоне боевых действий 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.