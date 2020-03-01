Правительство Афганистана в рамках мирного соглашения с США планирует осуществить обмен пленными с движением «Талибан».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что до 5 марта должны быть освобождены до 5 тысяч пленных талибов и одной тысячи заключенных солдатов афганских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.