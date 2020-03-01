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Правительство Афганистана в рамках мирного соглашения с США планирует осуществить обмен пленными с движением «Талибан».
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что до 5 марта должны быть освобождены до 5 тысяч пленных талибов и одной тысячи заключенных солдатов афганских вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.
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Правительство Афганистана в рамках мирного соглашения с США планирует осуществить обмен пленными с движением «Талибан».
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что до 5 марта должны быть освобождены до 5 тысяч пленных талибов и одной тысячи заключенных солдатов афганских вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.