Об этом сообщает GeekWire.

При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты взорвалась, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировалось в прямом эфире.

Автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор заявил, что испытания находятся на самой ранней стадии и поэтому беспокоиться не о чем. По его словам, разработчики сделают выводы после случившегося.

Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.