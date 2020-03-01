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Об этом сообщает GeekWire.
При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты взорвалась, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировалось в прямом эфире.
Автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор заявил, что испытания находятся на самой ранней стадии и поэтому беспокоиться не о чем. По его словам, разработчики сделают выводы после случившегося.
Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.
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Об этом сообщает GeekWire.
При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты взорвалась, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировалось в прямом эфире.
Автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор заявил, что испытания находятся на самой ранней стадии и поэтому беспокоиться не о чем. По его словам, разработчики сделают выводы после случившегося.
Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.