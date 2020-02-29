В Южноукраинске, Николаевской области, полицейские задержали 14-летнего парня, который изнасиловал 8-летнего мальчик, угрожая избиением.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Пострадавший мальчик рассказал полицейским, что сегодня, 29 февраля, вечером, когда он пришел домой, обнаружил, что потерял ключи, поэтому решил идти в обратном направлении и поискать их.

По дороге встретил незнакомого мальчик парня. Он спросил у парня, не видел ли он связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить, изнасиловал.

Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей.

Злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 152 УКУ «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.