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Пожар на Греческой, 20. Горит памятник архитектуры «Доходный дом Маврокордато».
Об этом сообщает Думская.
Открытое пламя — на третьем этаже. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Дом №20 по Греческой был построен в 1832 году по проекту Франца Боффо. Позже его реконструировали по проекту Феликса Гонсиоровского.
Очевидцы говорят, что пламя перекинулось на крышу.
Напомним, что вчера, 28 февраля, произошел пожар по улице Мира села Кривая Балка в Николаевском районе в котором погиб мужчина. Возгорание было вызвано неосторожностью при курении.
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Пожар на Греческой, 20. Горит памятник архитектуры «Доходный дом Маврокордато».
Об этом сообщает Думская.
Открытое пламя — на третьем этаже. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Дом №20 по Греческой был построен в 1832 году по проекту Франца Боффо. Позже его реконструировали по проекту Феликса Гонсиоровского.
Очевидцы говорят, что пламя перекинулось на крышу.
Напомним, что вчера, 28 февраля, произошел пожар по улице Мира села Кривая Балка в Николаевском районе в котором погиб мужчина. Возгорание было вызвано неосторожностью при курении.