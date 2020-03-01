Пожар на Греческой, 20. Горит памятник архитектуры «Доходный дом Маврокордато».

Об этом сообщает Думская.

Открытое пламя — на третьем этаже. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Дом №20 по Греческой был построен в 1832 году по проекту Франца Боффо. Позже его реконструировали по проекту Феликса Гонсиоровского.