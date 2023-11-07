Завершено досудове розслідування стосовно керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби, який вимагав з комерсантів гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до ЄС.

На посадовця скерували до суду обвинувальний акт, про це повідомили пресслужби Миколаївської обласної прокуратури та ДБР.

За даними слідства, посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експорту сільгосппродукції до ЄС суттєво зросло. А тому вирішив скористатися ситуацією й «оперативно» налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів.

Всі охочі безперешкодно та швидко отримали ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів. Його загальний «заробіток» за місяць міг становити близько 500 тисяч гривень.

Як встановило слідство, посадовець отримав від суб’єкта господарювання хабар у 31 тисячу гривень за здійснення впливу на прийняття службовими особами Держпродспоживслужби в області рішень щодо безперешкодного й швидкого оформлення та видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для ввезення до країн ЄС продуктів бджільництва, а також усунення подальших перешкод під час реалізації службовими особами своїх повноважень.

У липні 2023 року посадовець був затриманий, на даний час він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.