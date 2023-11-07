На Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.

Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наразі кількість хворих сягає 285. З них 247 випадків є лабораторно підтвердженими. 46 пацієнтів лікуються амбулаторно.

Завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом А, зменшилась до 18,4%.

Території області організували вакцинацію проти захворювання. Наразі її зробили 602 людям — 554 медичним працівникам та 48 контактним особам.

Також фахівці роблять аналіз води, обстежують ринки, магазини та кондитерські цехи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.