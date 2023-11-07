Ввечері 6 листопада водій Renault наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Жінку госпіталізували у лікарню, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

«Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем Renault, рухався по проспекту Броварському зі сторони міста Бровари у напрямку Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході», — йдеться у повідомленні.

Подія сталась о 21:25 годині 6 листопада у Деснянському районі столиці.

Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у лікарню.

Керманич пройшов перевірку на Драгері, який показав, що чоловік був тверезий.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Нагадаємо, на Черкащині неповнолітній водій збив двох дітей. 9-річний хлопчик загинув на місці, дівчинку госпіталізували.