Російські військові вдень завдали удару по інфраструктурному об’єкту поблизу міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Пізніше, очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через «приліт» люди не постраждали. Інформація зʼясовується.

Нагадаємо, 8 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання по адміністративній будівлі загинули люди.