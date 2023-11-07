У Бюро економічної безпеки повідомили про проведення обшуків у кількох регіонах України у межах розслідування масштабного ухилення від сплати податків. Водночас на Черкащині співробітники відомого заводу з виробництва алкоголю перекрили доступ детективів до складських приміщень.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

«Співробітники заводу за вказівкою керівництва перекрили доступ детективів до складських приміщень та заявляють про намір організувати мітинг», — йдеться у повідомленні.

Раніше слідство встановило, що власник заводу з виробництва алкоголю також володіє компанією з його продажу. Службові особи цих компаній упродовж 2021-2023 років організували схему ухилення від сплати податків.

Зокрема, компанія з продажу алкоголю закуповувала не лише алкоголь «власних» брендів, а й продукцію інших виробників.

Надалі, за документами, цей алкоголь реалізовувався пов’язаній компанії-виробнику. Він, нібито, зберігав його на складах. Орієнтовна вартість таких залишків складає 1 мільярд гривень.

«Однак, за результатами вже проведених оглядів у складських приміщеннях, зазначених службовими особами заводу у документах, ці товарні залишки відсутні. Це свідчить про несплату ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку», — наголосили в БЕБ.

За попередніми даними, орієнтовний обсяг збитків завданих державному бюджету впродовж трьох років становить понад 120 мільйонів гривень.

Водночас, крім відсутності задекларованих залишків, на кількох складах у Черкаській області виявлена продукція невідомого походження.

«Співробітники складу відмовляються надати слідчим документи, які б підтверджували її придбання у законний спосіб. Відповідно до ухвали суду, детективи мають провести вилучення цієї продукції. Однак доступ до складів перекрито вантажівками», — пояснили правоохоронці.

У БЕБ закликали учасників процесу дотримуватися норм чинного законодавства та захищати свої законні інтереси в юридичній площині.

Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги та публічні звинувачення оголосили про підозру в ухиленні від сплати 32 мільйонів гривень податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію.