У Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Продавали наркотик серед кола знайомих на території міста Южноукраїнськ та Вознесенського району. Усіх фігурантів слідчі поліції затримали та повідомили їм про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Викрили та припинили злочинну діяльність угруповання слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із оперативниками Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 39-річна мешканка Южноукраїнська запропонувала 36-річній знайомій та трьом знайомим чоловікам, віком від 32 до 52 років, разом зайнятись злочинним бізнесом, пов’язаним із незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини — PVP та її подальшого збуту.

Організаторка займалась придбанням обладнання, прекурсорів та інших складових, необхідних для виготовлення психотропної речовини, також для обладнання лабораторії із виготовлення наркозасобів підшукала житлове приміщення в одному із сіл Арбузинської громади. Там інші учасники злочинної групи виготовляли синтетичний наркотик та у подальшому збували на території Южноукраїнська і Вознесенського району.

У ході проведення санкціонованого обшуку приміщення, де виготовлявся психотроп, правоохоронці вилучили близько 100 грамів синтетичного наркотику PVP, медичний шприц, а також прекурсори та інші необхідні речовини для виготовлення психотропів.

За місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили пристрій для вживання наркотичних речовин, таблетки без маркування у zip-пакеті, лампи накалювання із залишками наркоречовини, шприці, фрагмент паперу фольги, зіп-пакет та дзеркало із залишками та нашаруваннями порошкоподібної речовини та мобільні телефони.

Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Зловмисникам повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 КК України, а саме — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника та вилучили у нього 5 кілограмів гашишу, пів кілограма коноплі, 200 грамів порошкоподібної речовини, понад 170 готових до розповсюдження закладок та інші наркотичні засоби.