Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вчора, 7 листопада, о 07:05 та 20:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора о 21:29 та сьогодні о 06:06 під артилерійським вогнем було узбережжя Куцурубської громади.
Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.
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Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вчора, 7 листопада, о 07:05 та 20:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора о 21:29 та сьогодні о 06:06 під артилерійським вогнем було узбережжя Куцурубської громади.
Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.