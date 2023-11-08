Російська армія продовжує красти та вивозити український урожай з тимчасово захоплених територій.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що російська армія вивозить зернові через порти тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що 4 листопада на території Феодосійського торгового морського порту завантажилося зерном суховантажне судно. Того ж дня окупанти загнали ще понад 100 вантажних вагонів із зерном на залізничну станцію Феодосія.

Крім того, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти збирають інформацію про загиблих українців, у власності яких є нерухоме майно.

Роблять це для фіктивного переоформлення документів на право власності на їхнє житло, щоб вкрасти його і перепродати.

Також у такому краденому житлі розміщуються російські загарбники, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни здійснюють мінування об'єктів критичної інфраструктури.