На кордоні з Польщею митники виявили у чоловіка 15 незадекларованих стародруків 1866-1901 років.
Українець намагався їх вивезти «зеленим коридором» вночі через митний пост «Устилуг», повідомила Волинська Митниця.
Стародруки виявили у багажу чоловіка. Зазначається, що книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності.
«Стародруки передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки», — зазначили в митниці.
На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товарів йому загрожує штраф у розмірі 5,1 тисяч гривень.
Раніше повідомлялось, що на Одещині в салоні рейсового автобуса прикордонники виявили сумку з музичним інструментом італійського майстра Антоніо Страдіварі.
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На кордоні з Польщею митники виявили у чоловіка 15 незадекларованих стародруків 1866-1901 років.
Українець намагався їх вивезти «зеленим коридором» вночі через митний пост «Устилуг», повідомила Волинська Митниця.
Стародруки виявили у багажу чоловіка. Зазначається, що книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності.
«Стародруки передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки», — зазначили в митниці.
На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товарів йому загрожує штраф у розмірі 5,1 тисяч гривень.
Раніше повідомлялось, що на Одещині в салоні рейсового автобуса прикордонники виявили сумку з музичним інструментом італійського майстра Антоніо Страдіварі.