Державне бюро розcлідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є — нещасний випадок.

Про це розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

Вона повідомила, що у кримінальному провадженні наразі висунуто чотири можливі версії вказаних подій. Основна версія — нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Друга версія, яку розглядає слідство — умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів його родини Геннадія Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

Ще одна версія — умисне вбивство Геннадія Частякова, вчинене на грунті неприязних відносин (могла бути помста чи ревнощі зі сторони колег по службі).

Четверта версія — здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Геннадій Частяков військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ.

У справі призначено ряд експертиз. Радниця наголосила, що це кримінальне провадження, як і низка інших, перебуває на особливому контролі керівництва ДБР.

Нагадаємо, що Київській області вибухнула граната, внаслідок чого загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков.

Згодом, чоловік, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову заявив, що попереджав про справжність гранат.