На Миколаївщині шахрай ошукав на понад 88 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що в одному із месенджерів вона побачила оголошення про можливість отримання грошової допомоги.

Жінка, перейшовши за посиланням, вказала дані своєї банківської карти. Через деякий час їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти. І для того, щоб убезпечити себе від протиправних дій, потрібно перерахувати свої заощадження на іншу карту, яку надасть співрозмовник.

Згодом, потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти на рахунок шахрая в сумі 88 тисяч 211 гривень.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 40-річну жительку Баштанської громади, що на Миколаївщині, аферист, представившись співробітником банку, ошукав на 26 тисяч 450 гривень.

До того ж до поліції звернулася жителька Первомайська Миколаївської області. Вона також стала жертвою псевдобанкірів та втратила понад 25 тисяч гривень.