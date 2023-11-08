Малиновський райсуд Одеси визнав ватажка окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним у скоєнні низки злочинів. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Володимир Сальдо був визнаний винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України за держзраду в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, визнання правомірним та виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Окрім тюремного терміну, суд розпорядився конфіскувати майно колаборанта і заборонив йому обіймати певні посади. Самого Сальдо, як і в цілому сторони захисту, на засіданні не було.

У суді також пояснили, чому Сальдо був засуджений до 15 років, а не отримав довічне ув'язнення.

«Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить пряму заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливе для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, це 15 років позбавлення волі, і саме таке покарання, максимальне, яке можливе у цьому випадку, призначив суд», – пояснив заступник голови суду Олексій Старіков.

Нагадаємо, що російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито вбивство 22 жителів Снігурівки Миколаївської області членами «радикально-націоналістичної організації».