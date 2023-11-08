У середу, 8 листопада, росіяни вчергове обстріляли Одеську область. Під ракетний удар потрапило іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинула людина і ще четверо було поранено.

Про це повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Відомо, що для атаки росіяни застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П.

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт», — повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Внаслідок російського удару було поранено трьох громадян Філіппін, які були членами екіпажу судна. Лоцман корабля загинув від отриманих поранень. Окрім того, від влучання ракети поранення отримав один працівник порту.

Наразі ще невідомо, який саме корабель потрапив під обстріл росіян.

Нагадаємо, що вантажне судно Seama, зареєстроване в Того, підірвалося на морській міні в Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя.