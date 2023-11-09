Вчора, 8 листопада, російські окупанти знову атакували Миколаївщину.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 8 листопада, о 12:00 ворог завдавав артилерійських ударів по відкритій території біля села Солончаки Куцурубської громади.

Нагадаємо, що протягом доби російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади. Також над Баштанщиною зафіксували розриви ворожих ракет над відкритими територіями.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.