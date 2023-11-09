Вчора, 8 листопада, росіяни знову атакували Херсонщину.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначає, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації», — зазначив він.

Внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знову атакували Миколаївщину.